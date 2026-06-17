Concert So Frenchy Gimel-les-Cascades
Concert So Frenchy Gimel-les-Cascades mardi 11 août 2026.
Gimel-les-Cascades
Concert So Frenchy
Parc Vuillier Gimel-les-Cascades Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 16:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Venez partager un moment conviviale au concert So Frenchy dans le parc des cascades à Gimel. .
Parc Vuillier Gimel-les-Cascades 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 11 78 53
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English : Concert So Frenchy
L’événement Concert So Frenchy Gimel-les-Cascades a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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