Gimel-les-Cascades

Concert So Frenchy

Parc Vuillier Gimel-les-Cascades Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 16:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Venez partager un moment conviviale au concert So Frenchy dans le parc des cascades à Gimel. .

Parc Vuillier Gimel-les-Cascades 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 11 78 53

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English : Concert So Frenchy

L’événement Concert So Frenchy Gimel-les-Cascades a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme des Contrées Vertes