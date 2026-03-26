Challenge de pêche au coup Giffaumont-Champaubert
Challenge de pêche au coup Giffaumont-Champaubert dimanche 18 octobre 2026.
Challenge de pêche au coup
Port de Giffaumont Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Tout public
Pêche sur les pontons par équipe de 2 pêcheurs (être titulaire d’un permis de pêche d’AAPPMA). Pêche et amorçage libre. Tirage au sort des places à 8h. Classement au poids 1 gramme = 1 point. Restauration sur place. Inscription et paiement avant le 01/10. Places limitées. Règlement et fiche d’inscription disponible sur le site internet et à la Maison des pêcheurs. .
Port de Giffaumont Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 63 43 pecheauder@wanadoo.fr
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English :
L’événement Challenge de pêche au coup Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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