Challenge des étoiles Course solidaire Parc de Beaupréau Beaupréau-en-Mauges
dimanche 20 septembre 2026 · Parc de Beaupréau · Beaupréau-en-Mauges
Informations pratiques
Beaupréau-en-Mauges
Challenge des étoiles Course solidaire
Parc de Beaupréau Beaupréau Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : 60 – 60 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:30:00
fin : 2026-09-20 12:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Participez à une course solidaire dans le parc du château de Beaupréau !
Le Challenge des Étoiles vous invite à chausser vos baskets pour une expérience collective. Cette course en relais est organisée au profit de l’association Des Étoiles dans la Mer, qui finance la recherche contre le glioblastome et apporte un soutien concret aux familles confrontées à cette tumeur cérébrale.
Le principe est simple par équipe de 4 relayez vous pour faire le maximum de boucle de 1.33km en 4h. .
Parc de Beaupréau Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 11 46 07 78 davidleclerc042@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us for a charity run in the grounds of Beaupr%E9au Castle!
L’événement Challenge des étoiles Course solidaire Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-08-14 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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