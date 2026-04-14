Challenge des Solidarités, Chalon-sur-Saône, Cassaigne

Challenge des Solidarités 1 mai et 1 juin Chalon-sur-Saône Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T08:00:00+02:00 – 2026-05-01T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-01T08:00:00+02:00 – 2026-06-01T23:59:00+02:00

Durant le mois de mai, continuer la pratique de vélo, ou remettez-vous en selle. Pour cela, vous pouvez faire un don qui servira à notre défi rosalie, et qui soutient le challenge de la solidarité en Saône et Loire. Où que vous vous trouviez, vous ouvez vous engager à réaliser un nombre de km à vélo. Que ce soit pour vous rendre au travail, à l’école, ou vous détendre durant vos repos, seul(e), entre ami(e)s, en famille, soutenez ces actions, en réglant en ligne vos engagements !

Soyez donc autonome, et parcourez le nombre de km que vous souhaitez. Vous pouvez aussi nous envoyer vos visuels que nous aurons la joie de partager via nos réseaux sociaux, envoyez nous via mail à lachouetteteam@gmail.com

Objectif, “Quand le sport, accompagne la bonne action, tous unis !”

Chalon-sur-Saône roseraie Cassaigne 32100 Gers Occitanie [{« type »: « email », « value »: « lachouetteteam@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-chouette-team/boutiques/sonnette-de-velo »}] [{« link »: « mailto:lachouetteteam@gmail.com »}]

Objectif, “Quand le sport, accompagne la bonne action, tous unis !”

logo asso