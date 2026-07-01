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AGENDA · Hasparren

Challenge du Berria Partie de pelote à main nue Hasparren

jeudi 30 juillet 2026 · Hasparren

Challenge du Berria Partie de pelote à main nue Hasparren

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Adresse
Trinquet Berria
Ville
64240 Hasparren
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Hasparren

Challenge du Berria Partie de pelote à main nue

Trinquet Berria Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Deux parties de pelote, à 17h30 et 18h30.
Joueurs de l’élite pro, parties de pelote de haut niveau.   .

Trinquet Berria Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02 

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English : Challenge du Berria Partie de pelote à main nue

L’événement Challenge du Berria Partie de pelote à main nue Hasparren a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Pays Basque

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