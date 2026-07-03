AGENDA · Crozet
Challenge du ghetto Route du télécabine Crozet
samedi 1 août 2026 · Route du télécabine · Crozet
Informations pratiques
Crozet
Challenge du ghetto
Route du télécabine Parking du télécabine de crozet Crozet Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Ridez ou profitez du spectacle !
.
Route du télécabine Parking du télécabine de crozet Crozet 01170 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 59 83 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ghetto challenge
Ride or enjoy the show!
L’événement Challenge du ghetto Crozet a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Pays de Gex