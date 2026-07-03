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AGENDA · Crozet

Challenge du ghetto Route du télécabine Crozet

samedi 1 août 2026 · Route du télécabine · Crozet

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Lieu
Route du télécabine
Adresse
Parking du télécabine de crozet
Ville
01170 Crozet
Département
Ain
Tarif

Crozet

Challenge du ghetto

Route du télécabine Parking du télécabine de crozet Crozet Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Ridez ou profitez du spectacle !
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Route du télécabine Parking du télécabine de crozet Crozet 01170 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 59 83 23 

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English : Ghetto challenge

Ride or enjoy the show!

L’événement Challenge du ghetto Crozet a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Pays de Gex