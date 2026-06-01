Bavilliers

Challenge foot

City stade Bavilliers Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 13:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-06-27

La Ville de Bavilliers propose aux jeunes de 11 à 17 ans de participer au Challenge Foot 2026, un tournoi convivial organisé durant l’été. Ouverte à tous, cette animation sportive se déroulera de 13h à 18h et réunira deux catégories d’âge 11-14 ans et 15-17 ans.

Trois rendez-vous sont programmés le samedi 27 juin au City Stade de la rue de Delémont, le samedi 11 juillet au City Stade de la Bénade et la grande finale le samedi 25 juillet sur le terrain synthétique.

Les participants pourront s’inscrire gratuitement sur place, seuls ou en équipe. Des coupes, médailles et récompenses seront remises aux meilleurs joueurs, notamment au meilleur buteur et au meilleur gardien. Des collations seront également proposées tout au long de l’événement.

Un rendez-vous sportif et festif à ne pas manquer pour les jeunes passionnés de football. .

City stade Bavilliers 90800 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 57 38 88 mairie@bavilliers.fr

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English : Challenge foot

L’événement Challenge foot Bavilliers a été mis à jour le 2026-06-18 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)