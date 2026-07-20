Challenge Foot Le tournoi des 11-17 ans fait sa rentrée ! Rue de Delémont Bavilliers

Informations pratiques

Bavilliers

Challenge Foot Le tournoi des 11-17 ans fait sa rentrée !

Rue de Delémont City stade Bavilliers Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 18:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-04

Après plusieurs reports en raison des fortes chaleurs de cet été, le Challenge Foot est de retour à la rentrée !

La Ville de Bavilliers donne rendez-vous aux jeunes de 11 à 17 ans pour trois soirées placées sous le signe du sport, du fair-play et de la convivialité.

Le tournoi se déroulera en deux catégories (11-14 ans et 15-17 ans) avec des rencontres organisées les vendredis 4 et 11 septembre, avant une grande finale le vendredi 18 septembre sur terrain en herbe.

Les participants pourront s’inscrire gratuitement sur place, en individuel ou en équipe. Des coupes, médailles et récompenses seront remises aux meilleurs joueurs (meilleur buteur et meilleur gardien), et une collation sera offerte à tous.

Que vous soyez débutant ou passionné de football, venez relever le défi et partager un moment sportif dans une ambiance conviviale ! .

Rue de Delémont City stade Bavilliers 90800 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 57 38 88 mairie@bavilliers.fr

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English : Challenge Foot Le tournoi des 11-17 ans fait sa rentrée !

L’événement Challenge Foot Le tournoi des 11-17 ans fait sa rentrée ! Bavilliers a été mis à jour le 2026-07-20 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)