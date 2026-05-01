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Challenge Géovélo, GOELOCYCLETTE TOUT LE GOELO A VELO, Binic-Étables-sur-Mer

Challenge Géovélo, GOELOCYCLETTE TOUT LE GOELO A VELO, Binic-Étables-sur-Mer vendredi 1 mai 2026.

Lieu : GOELOCYCLETTE TOUT LE GOELO A VELO

Adresse : 22680

Ville : 22680 Binic-Étables-sur-Mer

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Challenge Géovélo 1 mai – 2 juin GOELOCYCLETTE TOUT LE GOELO A VELO Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:01:00+02:00 – 2026-05-01T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-02T08:00:00+02:00 – 2026-06-02T08:30:00+02:00

GOELOCYCLETTE TOUT LE GOELO A VELO 22680 Binic-Étables-sur-Mer 22680 Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor Bretagne
Parcourir le plus grand nombre de km à vélo pendant le mois de Mai

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