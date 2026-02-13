Challenge : Mai à Vélo, Romorantin-Lanthenay, Romorantin-Lanthenay

Challenge : Mai à Vélo 1 – 31 mai Romorantin-Lanthenay Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-31T00:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:00+02:00

Organisé par la Communauté de Communes du Romorantinais et du Monestois, Mai à Vélo invite les habitants à se déplacer à vélo tout au long du mois de mai. Cette initiative a pour objectif de promouvoir les mobilités durables, d’encourager la pratique d’une activité physique régulière et de sensibiliser aux enjeux environnementaux. Des sorties, défis et animations, accessibles à tous les publics, seront proposés dans une ambiance conviviale et éco-responsable.

Romorantin-Lanthenay 3 rue Normant – Porte des Béliers Romorantin-Lanthenay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « mobilites@ccrm41.fr »}]

À VOS VELOS ! ‍♀️ La Fête du Vélo revient bientôt : https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/