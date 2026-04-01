Challenge sport et culture, un temps de partage Route de Goulven Plounéour-Brignogan-plages

Plounéour-Brignogan-plages

Challenge sport et culture, un temps de partage

Route de Goulven Halle des sports Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:30:00

fin : 2026-04-25 17:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Rencontre sportive et culturelle inclusive !

Depuis plusieurs années, le challenge sportif est devenu un rendez-vous incontournable. Il allie sport et culture dans un esprit inclusif.

Venez participer, tester et profiter d’une rencontre riche en découverte et partage !

Hand-ball, gym, basket, spectacle de théâtre, danse sur fauteuil.

Halle des sports, route de Goulven de 10 h à 17 h. .

Route de Goulven Halle des sports Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 2 98 83 40 06

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English : Challenge sport et culture, un temps de partage

L’événement Challenge sport et culture, un temps de partage Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-04-14 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne