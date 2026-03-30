Challenge Vincent Vittoz 2026 aux Plans d’Hotonnes Stade de Biathlon Haut Valromey
Challenge Vincent Vittoz 2026 aux Plans d’Hotonnes Stade de Biathlon Haut Valromey samedi 29 août 2026.
Challenge Vincent Vittoz 2026 aux Plans d’Hotonnes
Stade de Biathlon Les Plans d’Hotonnes Haut Valromey Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29
Le challenge National Vincent Vittoz réunit les meilleurs skieurs français autour d’un évènement ski nordique estival le temps d’un week-end.
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Stade de Biathlon Les Plans d’Hotonnes Haut Valromey 01260 Ain Auvergne-Rhône-Alpes clubsportif.valromeyretord@orange.fr
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English : Rollerski French national race: Vincent Vittoz Challenge
The National Vincent Vittoz challenge brings together the best French skiers around a Nordic skiing event over a weekend.
L’événement Challenge Vincent Vittoz 2026 aux Plans d’Hotonnes Haut Valromey a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier
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