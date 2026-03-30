Challenge Vincent Vittoz 2026 aux Plans d’Hotonnes Stade de Biathlon Haut Valromey

Challenge Vincent Vittoz 2026 aux Plans d’Hotonnes

Stade de Biathlon Les Plans d’Hotonnes Haut Valromey Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29

Le challenge National Vincent Vittoz réunit les meilleurs skieurs français autour d’un évènement ski nordique estival le temps d’un week-end.

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Stade de Biathlon Les Plans d’Hotonnes Haut Valromey 01260 Ain Auvergne-Rhône-Alpes clubsportif.valromeyretord@orange.fr

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English : Rollerski French national race: Vincent Vittoz Challenge

The National Vincent Vittoz challenge brings together the best French skiers around a Nordic skiing event over a weekend.

L’événement Challenge Vincent Vittoz 2026 aux Plans d’Hotonnes Haut Valromey a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier