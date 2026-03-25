Chambéry Savoie Mont Blanc Handball vs Dunkerque Le Phare Chambéry

Chambéry Savoie Mont Blanc Handball vs Dunkerque

Le Phare Esplanade Grégory Lemarchal, 800 Av. du Grand Arietaz Chambéry Savoie

Tarif : 7 – 7 – 54 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25 21:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Pour la 25ème journée de Liqui Moly StarLigue, le Chambéry Savoie Mont Blanc Handball reçoit Dunkerque ! Venez nombreux pour assister à cette rencontre et encourager les ‘Jaune & Noir’ au Phare à nos côtés !

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Le Phare Esplanade Grégory Lemarchal, 800 Av. du Grand Arietaz Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 70 60 54 billetterie@teamchambe.com

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English :

For the 25th day of the Liqui Moly StarLigue, Chambéry Savoie Mont Blanc Handball hosts Dunkerque! We look forward to seeing you there and cheering on the ?Jaune & Noir? at the Phare alongside us!

L’événement Chambéry Savoie Mont Blanc Handball vs Dunkerque Chambéry a été mis à jour le 2026-03-25 par Grand Chambéry Alpes Tourisme