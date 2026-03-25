Chambéry Savoie Mont Blanc Handball vs Dunkerque Le Phare Chambéry
Chambéry Savoie Mont Blanc Handball vs Dunkerque Le Phare Chambéry samedi 25 avril 2026.
Chambéry Savoie Mont Blanc Handball vs Dunkerque
Le Phare Esplanade Grégory Lemarchal, 800 Av. du Grand Arietaz Chambéry Savoie
Tarif : 7 – 7 – 54 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25 21:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Pour la 25ème journée de Liqui Moly StarLigue, le Chambéry Savoie Mont Blanc Handball reçoit Dunkerque ! Venez nombreux pour assister à cette rencontre et encourager les ‘Jaune & Noir’ au Phare à nos côtés !
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Le Phare Esplanade Grégory Lemarchal, 800 Av. du Grand Arietaz Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 70 60 54 billetterie@teamchambe.com
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English :
For the 25th day of the Liqui Moly StarLigue, Chambéry Savoie Mont Blanc Handball hosts Dunkerque! We look forward to seeing you there and cheering on the ?Jaune & Noir? at the Phare alongside us!
L’événement Chambéry Savoie Mont Blanc Handball vs Dunkerque Chambéry a été mis à jour le 2026-03-25 par Grand Chambéry Alpes Tourisme
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