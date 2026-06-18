CHAMBLANC EN FÊTE SALLE DES FÊTE Chamblanc

Chamblanc

CHAMBLANC EN FÊTE

SALLE DES FÊTE 14 Route de Seurre Chamblanc Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

À partir de 11 h , la Fiesta Eusébienne ouvrira les festivités par un apéritif en musique suivi.

La gastronomie du Monde est à l’honneur, le MEXIQUE,l’ ITALIE, la CORÉE et la FRANCE.

Animation et exposition des Pompiers avec POMPY pour ravir petits et grands.

Les associations de la commune vous accueillent par des animations toutes plus amusantes les unes que les autres.

Des expositions artisanales seront également présentes, avec une ambiance musicale avec “DZA Dé Zakhor d’Aj”.

Et n’oublions pas la tombola qui sera tirée à 18h, avec de nombreux lots

– Drone DJI Lito 1 avec radiocommande RC-N3

– 2 x Chute libre en soufflerie pour 2 personnes

– Paniers gourmands

– Restaurants

– Lots offerts par les exposants et commerçants de SEURRE

TOUT EST RÉUNI POUR PASSER UNE EXCELLENTE JOURNÉE !!! .

SALLE DES FÊTE 14 Route de Seurre Chamblanc 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 20 40 37 chamblanc.animation@gmail.com

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English : CHAMBLANC EN FÊTE

L’événement CHAMBLANC EN FÊTE Chamblanc a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Rives de Saône