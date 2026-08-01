CONCERT de Rentrée des Prés Noirs salle des fêtes Chamblanc

Informations pratiques

Chamblanc

CONCERT de Rentrée des Prés Noirs

salle des fêtes 14 route de Seurre Chamblanc Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29

L’été n’est pas fini… on le termine en beauté !

Le samedi 29 août, Les Prés Noirs vous donnent rendez-vous à CHAMBLANC pour La Soirée Rock de la rentrée !

Des groupes qui envoient du lourd, une ambiance conviviale, des bières bien fraîches, de quoi se restaurer et surtout… une soirée à partager entre amis jusqu’au bout de la nuit !

?? À l’affiche

? Barn Hooker

? Smoking Kills

? Salut l’Orage

? Kluster

?? Salle des fêtes de Chamblanc

?? De 19h à 1h

??? Entrée prix libre

Restauration sur place et buvette

Alors rassemblez votre bande, enfilez votre plus beau t-shirt de concert et venez faire vibrer Chamblanc avec nous !

Une seule règle venir avec votre bonne humeur… on s’occupe du reste ! .

salle des fêtes 14 route de Seurre Chamblanc 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 20 93 32 lespresnoirs@gmail.com

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English : CONCERT de Rentrée des Prés Noirs

L’événement CONCERT de Rentrée des Prés Noirs Chamblanc a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Rives de Saône