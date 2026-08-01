CONCERT de Rentrée des Prés Noirs salle des fêtes Chamblanc
samedi 29 août 2026 · salle des fêtes · Chamblanc
Informations pratiques
Chamblanc
CONCERT de Rentrée des Prés Noirs
salle des fêtes 14 route de Seurre Chamblanc Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29
L’été n’est pas fini… on le termine en beauté !
Le samedi 29 août, Les Prés Noirs vous donnent rendez-vous à CHAMBLANC pour La Soirée Rock de la rentrée !
Des groupes qui envoient du lourd, une ambiance conviviale, des bières bien fraîches, de quoi se restaurer et surtout… une soirée à partager entre amis jusqu’au bout de la nuit !
?? À l’affiche
? Barn Hooker
? Smoking Kills
? Salut l’Orage
? Kluster
?? Salle des fêtes de Chamblanc
?? De 19h à 1h
??? Entrée prix libre
Restauration sur place et buvette
Alors rassemblez votre bande, enfilez votre plus beau t-shirt de concert et venez faire vibrer Chamblanc avec nous !
Une seule règle venir avec votre bonne humeur… on s’occupe du reste ! .
salle des fêtes 14 route de Seurre Chamblanc 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 20 93 32 lespresnoirs@gmail.com
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English : CONCERT de Rentrée des Prés Noirs
L’événement CONCERT de Rentrée des Prés Noirs Chamblanc a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Rives de Saône
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