Chambley Air Passion Le Ciel en Fête D901 Hagéville
samedi 25 juillet 2026 · D901 · Hagéville
Informations pratiques
Hagéville
Chambley Air Passion Le Ciel en Fête
D901 Chambley Planet’Air Hagéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-25
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-25
Du 25 juillet au 2 août, l’aérodrôme de Chambley Planet’Air accueillera Chambley Air Passion Le Ciel en Fête !
Avions, ULM, montgolfières, parachutistes, animations et baptêmes de l’air rythmeront cette semaine, qui accueillera également les qualifications européennes de l’Ultimate Air Challenge, et le départ de cette première compétition européenne.
Au programme :
Montgolfières, avions, planeurs, ULMs, parapentes, parachutistes
Animations, manèges, restauration, buvettes, aéromodélisme, mini montgolfières
Entré et parking gratuitsTout public
0 .
D901 Chambley Planet’Air Hagéville 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 76 08 06 90 contact.chambley@chambley-madine.com
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English :
From July 25 to August 2, the Chambley Planet’Air aerodrome will host Chambley Air Passion? Le Ciel en Fête!
Planes, microlights, hot-air balloons, parachutists, entertainment and first flights will punctuate the week, which will also include the European Ultimate Air Challenge qualifications, and the start of this first European competition.
On the program:
Hot-air balloons, planes, gliders, microlights, paragliders, parachutists
Entertainment, rides, catering, refreshment stands, model aircraft, mini hot-air balloons
Free entry and parking
L’événement Chambley Air Passion Le Ciel en Fête Hagéville a été mis à jour le 2026-06-10 par OT PONT A MOUSSON