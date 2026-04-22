Chamonix Vallée Classics Festival Place de l’église Chamonix-Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc

Chamonix Vallée Classics Festival

Place de l’église Eglise Saint Michel et Prieuré Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

-30 ans (places limitées, CI demandée à l’entrée)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:00:00

fin : 2026-07-30 22:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Le Quatuor Danel, quatuor à cordes: fondé en 1991, le Quatuor Danel franco-belge s’est d’emblée imposé sur la scène classique internationale.

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Place de l’église Eglise Saint Michel et Prieuré Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 20 83 70 contact@cvc-festival.com

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English :

The Quatuor Danel, the French/Belgian string quartet was founded in 1991. They have played on all major concert stages worldwide and over the past 30 years they have made a series of ground-breaking recordings.

L’événement Chamonix Vallée Classics Festival Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc