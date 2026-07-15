Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

Conférence Après les glaciers… De la vie et des mares

Salle communale Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:00:00

fin : 2026-07-29 20:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Une nouvelle lecture du paysage post-glaciaire.

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Salle communale Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 78 62 84

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English : Lecture After the Glaciers… Life and Ponds

A New Interpretation of the Postglacial Landscape.

L’événement Conférence Après les glaciers… De la vie et des mares Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc