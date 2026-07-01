Spectacle de Danses Folkloriques Chamonix-Mont-Blanc
lundi 27 juillet 2026 · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Chamonix-Mont-Blanc
Spectacle de Danses Folkloriques
Place Balmat Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 20:00:00
fin : 2026-07-27 21:00:00
Date(s) :
2026-07-27
Présentation des danses et musiques traditionnelles de la vallée de Chamonix
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Place Balmat Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 60 74 56 lesrhodoschamoniards@gmail.com
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English :
An Introduction to the Traditional Dances and Music of the Chamonix Valley
L’événement Spectacle de Danses Folkloriques Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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