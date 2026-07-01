Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

Spectacle de Danses Folkloriques

Place Balmat Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 20:00:00

fin : 2026-07-27 21:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Présentation des danses et musiques traditionnelles de la vallée de Chamonix

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Place Balmat Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 60 74 56 lesrhodoschamoniards@gmail.com

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English :

An Introduction to the Traditional Dances and Music of the Chamonix Valley

L’événement Spectacle de Danses Folkloriques Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc