Réouverture du musée du Mont-Blanc La résidence Chamonix-Mont-Blanc
Réouverture du musée du Mont-Blanc La résidence Chamonix-Mont-Blanc samedi 11 juillet 2026.
Chamonix-Mont-Blanc
Réouverture du musée du Mont-Blanc
La résidence 89 av Michel Croz Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
À l’occasion de sa réouverture après rénovation, le musée du Mont-Blanc sera accessible gratuitement le samedi 11 juillet 2026. Des animations musicales ponctueront la visite.
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La résidence 89 av Michel Croz Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 29 46 musee-mont-blanc@ccvcmb.fr
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English :
%C0 To celebrate its reopening after renovations, the Mont Blanc Museum will offer free admission on Saturday, July 11, 2026. Musical performances will be held throughout the day.
L’événement Réouverture du musée du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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