Tournoi de Volley Surgeteam Fan Club Terrain de volley Chamonix-Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc

Tournoi de Volley Surgeteam Fan Club

Terrain de volley 540 promenade du fori Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 40 – 40 – EUR

prix par équipe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Viens participer au tournoi de volley 4 vs 4 de la Surgeteam 4.0 le 04 juillet et passe un moment convivial !

Bières, stand de nourriture musique et plein d’autres surprises et des lots à gagner !

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Terrain de volley 540 promenade du fori Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Come and take part in the Surgeteam 4.0 4 vs 4 volleyball tournament on July 04 and have a great time!

Beers, food stalls, music and lots of other surprises and prizes to be won!

L’événement Tournoi de Volley Surgeteam Fan Club Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc