Tournoi de Volley Surgeteam Fan Club Terrain de volley Chamonix-Mont-Blanc
Tournoi de Volley Surgeteam Fan Club Terrain de volley Chamonix-Mont-Blanc samedi 4 juillet 2026.
Chamonix-Mont-Blanc
Tournoi de Volley Surgeteam Fan Club
Terrain de volley 540 promenade du fori Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : 40 – 40 – EUR
prix par équipe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Viens participer au tournoi de volley 4 vs 4 de la Surgeteam 4.0 le 04 juillet et passe un moment convivial !
Bières, stand de nourriture musique et plein d’autres surprises et des lots à gagner !
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Terrain de volley 540 promenade du fori Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Come and take part in the Surgeteam 4.0 4 vs 4 volleyball tournament on July 04 and have a great time!
Beers, food stalls, music and lots of other surprises and prizes to be won!
L’événement Tournoi de Volley Surgeteam Fan Club Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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