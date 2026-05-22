Rencontre littéraire avec Romain Slocombe Médiathèque de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc

Rencontre littéraire avec Romain Slocombe

Médiathèque de Chamonix 99 rte de la Patinoire Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19 19:30:00

Date(s) :

2026-06-19

La médiathèque de Chamonix accueille Romain Slocombe, auteur de romans policiers historiques, pour son roman Les revenants de l’inspecteur Sadorski aux éditions Robert Laffont (2025).

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Médiathèque de Chamonix 99 rte de la Patinoire Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 34 82 mediatheque@cc-valleedechamonixmb.fr

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English :

The Chamonix media library welcomes Romain Slocombe, author of historical crime novels, for his novel Les revenants de l’inspecteur Sadorski, published by Robert Laffont (2025).

L’événement Rencontre littéraire avec Romain Slocombe Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc