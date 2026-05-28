Visite de l’usine et de l’espace Héritage de Simond Entreprise Simond Chamonix-Mont-Blanc
Visite de l’usine et de l’espace Héritage de Simond Entreprise Simond Chamonix-Mont-Blanc mercredi 17 juin 2026.
Chamonix-Mont-Blanc
Visite de l’usine et de l’espace Héritage de Simond
Entreprise Simond 150 route des papillons Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 14:30:00
fin : 2026-06-17 16:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Venez découvrir l’usine et l’espace Héritage de Simond située à Chamonix.
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Entreprise Simond 150 route des papillons Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 54 bonjour@simond.com
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English : Visit to the Simond factory and heritage area
Come and discover the Simond factory and Heritage area in Chamonix.
L’événement Visite de l’usine et de l’espace Héritage de Simond Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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