Chamonix-Mont-Blanc

Changer de Face

Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29 22:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Une soirée dédiée à l’impact des changements climatiques comment gardiens et gardiennes de la montagne appréhendent les conséquences sur leurs environnements, leurs métiers et leurs pratiques.

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Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 22 08 chamoniarde@chamoniarde.com

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English :

An evening dedicated to the impact of climate change: how mountain keepers perceive and deal with its consequences on their environment, their profession, and their practices

L’événement Changer de Face Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc