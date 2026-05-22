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Changer de Face Chamonix-Mont-Blanc

Changer de Face Chamonix-Mont-Blanc vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Espace Michel Croz -EMC2

Ville : 74400 Chamonix-Mont-Blanc

Département : Haute-Savoie

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Chamonix-Mont-Blanc

Changer de Face

Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29 22:00:00

Date(s) :
2026-05-29

Une soirée dédiée à l’impact des changements climatiques comment gardiens et gardiennes de la montagne appréhendent les conséquences sur leurs environnements, leurs métiers et leurs pratiques.
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Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 22 08  chamoniarde@chamoniarde.com

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English :

An evening dedicated to the impact of climate change: how mountain keepers perceive and deal with its consequences on their environment, their profession, and their practices

L’événement Changer de Face Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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