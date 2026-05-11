Concert du Choeur du Prieuré Place de l’église Chamonix-Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc

Concert du Choeur du Prieuré

Place de l’église Eglise Saint Michel Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Concert de solidarité au profit de la restauration de l’église

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Place de l’église Eglise Saint Michel Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 66 19 69

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English :

Solidarity concert in aid of church restoration

L’événement Concert du Choeur du Prieuré Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc