Conférence organisée par l’Association les AMIS DU VIEUX CHAMONIX Lykke Slow Hotel and Spa Chamonix-Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc

Conférence organisée par l’Association les AMIS DU VIEUX CHAMONIX

Lykke Slow Hotel and Spa 39 r des Allobroges Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-12 20:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Les grandes traversées de J.M.W. Turner Conférence de Frédéric Ogée Professeur émérite de littérature et d’histoire de l’art britannique Université Paris Cité

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Lykke Slow Hotel and Spa 39 r des Allobroges Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 94 67 amisvieuxchamonix@orange.fr

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English :

J.M.W. Turner’s great crossings Lecture by Frédéric Ogée Professor Emeritus of British Literature and Art History Université Paris Cité

L’événement Conférence organisée par l’Association les AMIS DU VIEUX CHAMONIX Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-12-26 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc