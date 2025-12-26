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Conférence organisée par l’Association les AMIS DU VIEUX CHAMONIX Lykke Slow Hotel and Spa Chamonix-Mont-Blanc

Conférence organisée par l’Association les AMIS DU VIEUX CHAMONIX Lykke Slow Hotel and Spa Chamonix-Mont-Blanc vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Lykke Slow Hotel and Spa

Adresse : 39 r des Allobroges

Ville : 74400 Chamonix-Mont-Blanc

Département : Haute-Savoie

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Chamonix-Mont-Blanc

Conférence organisée par l’Association les AMIS DU VIEUX CHAMONIX

Lykke Slow Hotel and Spa 39 r des Allobroges Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12 20:00:00

Date(s) :
2026-06-12

Les grandes traversées de J.M.W. Turner Conférence de Frédéric Ogée Professeur émérite de littérature et d’histoire de l’art britannique Université Paris Cité
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Lykke Slow Hotel and Spa 39 r des Allobroges Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 94 67  amisvieuxchamonix@orange.fr

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English :

J.M.W. Turner’s great crossings Lecture by Frédéric Ogée Professor Emeritus of British Literature and Art History Université Paris Cité

L’événement Conférence organisée par l’Association les AMIS DU VIEUX CHAMONIX Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-12-26 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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