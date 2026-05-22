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Tournoi inter-médiathèques de jeux vidéo Chamonix Centre Chamonix-Mont-Blanc

Tournoi inter-médiathèques de jeux vidéo Chamonix Centre Chamonix-Mont-Blanc mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Chamonix Centre

Adresse : 99 Rte de la Patinoire

Ville : 74400 Chamonix-Mont-Blanc

Département : Haute-Savoie

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Tarif :

Chamonix-Mont-Blanc

Tournoi inter-médiathèques de jeux vidéo

Chamonix Centre 99 Rte de la Patinoire Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-07-01

Date(s) :
2026-06-03

Avis aux gamers !

En juin, le réseau des médiathèques de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc vous donne rendez-vous pour la deuxième édition du tournoi inter-médiathèques de jeux vidéo.
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Chamonix Centre 99 Rte de la Patinoire Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 34 82  mediatheque@cc-valleedechamonixmb.fr

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English :

Attention gamers!

In June, the Chamonix-Mont-Blanc valley media library network invites you to the second edition of the inter-media library video game tournament.

L’événement Tournoi inter-médiathèques de jeux vidéo Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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