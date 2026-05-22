Tournoi inter-médiathèques de jeux vidéo Chamonix Centre Chamonix-Mont-Blanc
Tournoi inter-médiathèques de jeux vidéo Chamonix Centre Chamonix-Mont-Blanc mercredi 3 juin 2026.
Chamonix-Mont-Blanc
Tournoi inter-médiathèques de jeux vidéo
Chamonix Centre 99 Rte de la Patinoire Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-06-03
Avis aux gamers !
En juin, le réseau des médiathèques de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc vous donne rendez-vous pour la deuxième édition du tournoi inter-médiathèques de jeux vidéo.
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Chamonix Centre 99 Rte de la Patinoire Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 34 82 mediatheque@cc-valleedechamonixmb.fr
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English :
Attention gamers!
In June, the Chamonix-Mont-Blanc valley media library network invites you to the second edition of the inter-media library video game tournament.
L’événement Tournoi inter-médiathèques de jeux vidéo Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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