Don de sang Presbytère Saint-Michel Chamonix-Mont-Blanc
Don de sang Presbytère Saint-Michel Chamonix-Mont-Blanc jeudi 28 mai 2026.
Don de sang
Presbytère Saint-Michel 82 rue de la Mollard Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Début : 2026-05-28 12:00:00
fin : 2026-05-28 19:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Pour sauver des vies et aider des malades, une collecte de sang est organisée par l’Établissement Français du Sang en lien avec l’association locale des donneurs de sang bénévoles.
Presbytère Saint-Michel 82 rue de la Mollard Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 85 65 78 dondusang.chx@gmail.com
English :
To save lives and help the sick, a blood drive is organized by the French Blood Institution with the help of blood donors association
L’événement Don de sang Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc