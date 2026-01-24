Spectacle très jeune public (é)Mouvoir Chamonix-Mont-Blanc
Spectacle très jeune public (é)Mouvoir Chamonix-Mont-Blanc mercredi 27 mai 2026.
Spectacle très jeune public (é)Mouvoir
Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
5 € par personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Le point de départ de cette exploration est l’attention particulière du jeune enfant lorsqu’il regarde les feuilles des arbres bouger et sa fascination pour ce qui est en mouvement. (É)mouvoir explorera la notion d’impermanence :comme le monde végétal,
.
Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 75 17 culture@chamonix.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The starting point for this exploration is the young child?s fascination with the movement of leaves on trees. (É)mouvoir explores the notion of impermanence: like the plant world,
L’événement Spectacle très jeune public (é)Mouvoir Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc