Spectacle très jeune public (é)Mouvoir

Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

5 € par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Le point de départ de cette exploration est l’attention particulière du jeune enfant lorsqu’il regarde les feuilles des arbres bouger et sa fascination pour ce qui est en mouvement. (É)mouvoir explorera la notion d’impermanence :comme le monde végétal,

.

Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 75 17 culture@chamonix.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The starting point for this exploration is the young child?s fascination with the movement of leaves on trees. (É)mouvoir explores the notion of impermanence: like the plant world,

L’événement Spectacle très jeune public (é)Mouvoir Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc