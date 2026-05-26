Sur la Grand’Route (théâtre) Maison des Artistes Chamonix-Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc

Sur la Grand’Route (théâtre)

Maison des Artistes 84 chemin de la Tournette Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 17:30:00

fin : 2026-06-10 19:30:00

Date(s) :

2026-06-10

Ici, on accueille ceux qui cherchent un refuge. Si le froid vous mord la chair, si vous n’avez plus âme à qui vous accrocher, ou si vous avez simplement besoin de chaleur et convivialité, venez faire un tour dans la taverne.

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Maison des Artistes 84 chemin de la Tournette Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 70 21 78 administration@maisondesartistes-chamonix.com

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English :

Here, we welcome those seeking refuge. If the cold’s biting your flesh, if you’ve got no soul left to cling to, or if you’re simply in need of some warmth and conviviality, come and take a tour of the tavern.

L’événement Sur la Grand’Route (théâtre) Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc