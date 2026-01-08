Chamonix Film Festival Cinéma Vox Chamonix-Mont-Blanc
Chamonix Film Festival Cinéma Vox Chamonix-Mont-Blanc mercredi 10 juin 2026.
Chamonix Film Festival
Cinéma Vox 22 cour Bartavel Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-10
Le Chamonix Film Festival, c’est le festival de films dédié à la montagne, l’aventure et la culture.
Projections, rencontres, talks et inspiration au sommet un rendez-vous immanquable au cœur des Alpes.
Cinéma Vox 22 cour Bartavel Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 75 54 84
The Chamonix Film Festival is the film festival dedicated to mountains, adventure and culture.
Screenings, meetings, talks and inspiration at the summit: an unmissable event in the heart of the Alps.
