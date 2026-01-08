Chamonix Film Festival Cinéma Vox Chamonix-Mont-Blanc

Chamonix Film Festival

Cinéma Vox, 22 cour Bartavel, Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-14

2026-06-10

Le Chamonix Film Festival, c’est le festival de films dédié à la montagne, l’aventure et la culture.

Projections, rencontres, talks et inspiration au sommet un rendez-vous immanquable au cœur des Alpes.

+33 6 95 75 54 84

English :

The Chamonix Film Festival is the film festival dedicated to mountains, adventure and culture.

Screenings, meetings, talks and inspiration at the summit: an unmissable event in the heart of the Alps.

