Emmontagnée à l’Alpage de Blaitière

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Carine et Thomas passeront l’été sur l’alpage de Blaitière. Nous vous proposons de vivre à leur coté leur première journée de l’estive, l’Emmontagnée !

.

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 78 24 96 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Carine and Thomas will be spending the summer on the Blaitière mountain pasture. We invite you to join them for their first day on the mountain pasture, the Emmontagnée!

L’événement Emmontagnée à l’Alpage de Blaitière Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc