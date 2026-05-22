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conférence gesticulée Parents dans la mêlée Maison des Jeunes et de la Culture Chamonix-Mont-Blanc

conférence gesticulée Parents dans la mêlée Maison des Jeunes et de la Culture Chamonix-Mont-Blanc jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Maison des Jeunes et de la Culture

Adresse : 94 Promenade du Fori

Ville : 74400 Chamonix-Mont-Blanc

Département : Haute-Savoie

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Chamonix-Mont-Blanc

conférence gesticulée Parents dans la mêlée

Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 20:00:00
fin : 2026-06-18 22:30:00

Date(s) :
2026-06-18

Accompagnement à la parentalité. Pour les parents d’adolescents.
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Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 12 24  parentcordee@gmail.ccom

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English :

Parenting support. For parents of teenagers.

L’événement conférence gesticulée Parents dans la mêlée Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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