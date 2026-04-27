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WLP FEST FILM TOUR Chamonix-Mont-Blanc

WLP FEST FILM TOUR Chamonix-Mont-Blanc mardi 16 juin 2026.

Adresse : Espace Michel Croz -EMC2

Ville : 74400 Chamonix-Mont-Blanc

Département : Haute-Savoie

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 20 20 20

Chamonix-Mont-Blanc

WLP FEST FILM TOUR

Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 20:00:00
fin : 2026-06-16 23:00:00

Date(s) :
2026-06-16

Une soirée dédiée à l’outdoor et à l’aventure avec 4 films inspirants. Les bénéfices soutiennent les projets de l’association What’s Life Project, pour favoriser l’accès au sport et à l’éducation dans les pays émergents.
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Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 16 82 51  chamonix@whatslifeproject.com

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English :

An evening dedicated to the outdoors and adventure, featuring 4 inspiring films. Proceeds support the projects of the What’s Life Project association, helping to promote access to sports and education in emerging countries.

L’événement WLP FEST FILM TOUR Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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