Chamonix-Mont-Blanc

WLP FEST FILM TOUR

Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 20:00:00

fin : 2026-06-16 23:00:00

Date(s) :

2026-06-16

Une soirée dédiée à l’outdoor et à l’aventure avec 4 films inspirants. Les bénéfices soutiennent les projets de l’association What’s Life Project, pour favoriser l’accès au sport et à l’éducation dans les pays émergents.

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Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 16 82 51 chamonix@whatslifeproject.com

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English :

An evening dedicated to the outdoors and adventure, featuring 4 inspiring films. Proceeds support the projects of the What’s Life Project association, helping to promote access to sports and education in emerging countries.

L’événement WLP FEST FILM TOUR Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc