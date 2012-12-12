Visite guidée de Chamonix (Guides du Patrimoine Savoie Mont-Blanc) Office de Tourisme de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc

Visite guidée de Chamonix (Guides du Patrimoine Savoie Mont-Blanc)

Office de Tourisme de Chamonix 85 pl du Triangle de l’Amitié Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-12-20 10:00:00

fin : 2026-04-15 12:00:00

Date(s) :

2026-12-20

Une découverte et un autre regard sur les trésors cachés et l’histoire de Chamonix, lors d’une promenade dans le centre ville, avec un Guide du Patrimoine Savoie Mont-Blanc diplômé.

Réservations dans les Offices de Tourisme de la vallée.

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Office de Tourisme de Chamonix 85 pl du Triangle de l’Amitié Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 00 24 info@chamonix.com

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English :

Discover the hidden treasures and history of Chamonix on a walk through the town center with a qualified Savoie Mont-Blanc Heritage Guide.

Bookings at the valley’s Tourist Offices.

L’événement Visite guidée de Chamonix (Guides du Patrimoine Savoie Mont-Blanc) Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc