Visite guidée de Chamonix (Guides du Patrimoine Savoie Mont-Blanc) Office de Tourisme de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc
Visite guidée de Chamonix (Guides du Patrimoine Savoie Mont-Blanc) Office de Tourisme de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc dimanche 20 décembre 2026.
Chamonix-Mont-Blanc
Visite guidée de Chamonix (Guides du Patrimoine Savoie Mont-Blanc)
Office de Tourisme de Chamonix 85 pl du Triangle de l’Amitié Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-12-20 10:00:00
fin : 2026-04-15 12:00:00
Date(s) :
2026-12-20
Une découverte et un autre regard sur les trésors cachés et l’histoire de Chamonix, lors d’une promenade dans le centre ville, avec un Guide du Patrimoine Savoie Mont-Blanc diplômé.
Réservations dans les Offices de Tourisme de la vallée.
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Office de Tourisme de Chamonix 85 pl du Triangle de l’Amitié Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 00 24 info@chamonix.com
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English :
Discover the hidden treasures and history of Chamonix on a walk through the town center with a qualified Savoie Mont-Blanc Heritage Guide.
Bookings at the valley’s Tourist Offices.
L’événement Visite guidée de Chamonix (Guides du Patrimoine Savoie Mont-Blanc) Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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