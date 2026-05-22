FRESQUE DE LA MOBILITE PlanB Living Chamonix Chamonix-Mont-Blanc
FRESQUE DE LA MOBILITE PlanB Living Chamonix Chamonix-Mont-Blanc vendredi 19 juin 2026.
Chamonix-Mont-Blanc
FRESQUE DE LA MOBILITE
PlanB Living Chamonix 196 Avenue de Courmayeur Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19 19:30:00
Date(s) :
2026-06-19
Participez à la Fresque de la Mobilité un atelier ludique, collaboratif et accessible à tous pour mieux comprendre les enjeux liés à nos déplacements et découvrir des pistes d’action concrètes ♀️♂️
Inscriptions 06 03 41 44 36 15 jours avant
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PlanB Living Chamonix 196 Avenue de Courmayeur Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 41 44 36 elea.gourdin@transdev.com
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English :
Take part in the Mobility Climate Fresk: a fun, collaborative workshop open to everyone, designed to better understand the challenges linked to transportation and explore concrete actions we can take ♀️♂️
L’événement FRESQUE DE LA MOBILITE Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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