Journée en famille autour de la musique, Parc Couttet de Chamonix-Mont-Blanc, Chamonix-Mont-Blanc
Journée en famille autour de la musique, Parc Couttet de Chamonix-Mont-Blanc, Chamonix-Mont-Blanc dimanche 21 juin 2026.
Journée en famille autour de la musique Dimanche 21 juin, 11h00 Parc Couttet de Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T11:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T11:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00
Profitez d’une journée en musique, en famille !
Entre 11h et 20h différentes animations seront proposées :
Jardin sonore, déjeuner en musique, représentations des classes de l’EMDI, Concert bal des enfants, concerts des groupes locaux portés par la MJC de Chamonix qui fête ses 60 ans cette année.
L’évènement est porté par la Ville de Chamonix Mont-Blanc
Parc Couttet de Chamonix-Mont-Blanc Parc Couttet Chamonix Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes https://www.chamonix.fr/actualites/2423-fete-de-la-musique-2023.html Le parc Couttet est un espace vert arboré du centre de Chamonix-Mont-Blanc qui se présente comme une scène naturelle et qui héberge la Maison des Artistes Accessible en transport en commun. À proximité des parking du centre-ville et de la gare
Profitez d’une journée en musique, en famille !
©elodie-froumentin. Chamonix
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