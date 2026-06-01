Vide-Grenier Chamonix-Mont-Blanc
Vide-Grenier Chamonix-Mont-Blanc dimanche 21 juin 2026.
Chamonix-Mont-Blanc
Vide-Grenier
Parking de La Fis Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:00:00
fin : 2026-06-21 17:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Vide-grenier et barbecue ayant pour objectif de collecter des fonds pour les enfants du foyer de ski de fond d’Argentière
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Parking de La Fis Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 03 06 argentiere.mairie@chamonix.fr
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English : Garage Sale
Garage sale and barbecue to raise funds for the children of the Argentière cross-country skiing center.
L’événement Vide-Grenier Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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