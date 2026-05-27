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Fête de la musique Chamonix-Mont-Blanc

Fête de la musique Chamonix-Mont-Blanc dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Parc Couttet

Ville : 74400 Chamonix-Mont-Blanc

Département : Haute-Savoie

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Chamonix-Mont-Blanc

Fête de la musique

Parc Couttet Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 11:00:00
fin : 2026-06-21 20:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Rendez-vous au Parc Couttet pour célébrer la musique en famille !
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Parc Couttet Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes   manifestation@chamonix.fr

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English :

Join us in Parc Couttet to celebrate music with the whole family!

L’événement Fête de la musique Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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