Fête de la musique Chamonix-Mont-Blanc
Fête de la musique Chamonix-Mont-Blanc dimanche 21 juin 2026.
Chamonix-Mont-Blanc
Fête de la musique
Parc Couttet Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 11:00:00
fin : 2026-06-21 20:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Rendez-vous au Parc Couttet pour célébrer la musique en famille !
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Parc Couttet Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes manifestation@chamonix.fr
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English :
Join us in Parc Couttet to celebrate music with the whole family!
L’événement Fête de la musique Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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