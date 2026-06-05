Atelier des créateurs Alpina Eclectic Hôtel & Spa Chamonix-Mont-Blanc
Atelier des créateurs Alpina Eclectic Hôtel & Spa Chamonix-Mont-Blanc dimanche 5 juillet 2026.
Chamonix-Mont-Blanc
Atelier des créateurs
Alpina Eclectic Hôtel & Spa 79 avenue du Mont Blanc Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05 18:30:00
Date(s) :
2026-07-05
Cham’Art organise la 3e édition de l’Atelier des Créateurs au Bar de l’hôtel Alpina.
.
Alpina Eclectic Hôtel & Spa 79 avenue du Mont Blanc Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes org.chamartplace74@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Cham?Art organizes the 3rd edition of the Atelier des Créateurs at the Hotel Alpina Bar.
L’événement Atelier des créateurs Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
À voir aussi à Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie)
- Chamonix Film Festival Cinéma Vox Chamonix-Mont-Blanc 10 juin 2026
- Sur la Grand’Route (théâtre) Maison des Artistes Chamonix-Mont-Blanc 10 juin 2026
- Emmontagnée à l’Alpage de Blaitière Chamonix-Mont-Blanc 12 juin 2026
- Conférence organisée par l’Association les AMIS DU VIEUX CHAMONIX Lykke Slow Hotel and Spa Chamonix-Mont-Blanc 12 juin 2026
- LES TRADITIONNADES 2026 Place du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 14 juin 2026