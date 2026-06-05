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Atelier des créateurs Alpina Eclectic Hôtel & Spa Chamonix-Mont-Blanc

Atelier des créateurs Alpina Eclectic Hôtel & Spa Chamonix-Mont-Blanc dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Alpina Eclectic Hôtel & Spa

Adresse : 79 avenue du Mont Blanc

Ville : 74400 Chamonix-Mont-Blanc

Département : Haute-Savoie

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Chamonix-Mont-Blanc

Atelier des créateurs

Alpina Eclectic Hôtel & Spa 79 avenue du Mont Blanc Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05 18:30:00

Date(s) :
2026-07-05

Cham’Art organise la 3e édition de l’Atelier des Créateurs au Bar de l’hôtel Alpina.
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Alpina Eclectic Hôtel & Spa 79 avenue du Mont Blanc Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes   org.chamartplace74@gmail.com

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English :

Cham?Art organizes the 3rd edition of the Atelier des Créateurs at the Hotel Alpina Bar.

L’événement Atelier des créateurs Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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