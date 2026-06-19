Exposition de la Société des Peintres de Montagne En Montagne ! Maison de Village d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc mardi 7 juillet 2026.

Chamonix-Mont-Blanc

Exposition de la Société des Peintres de Montagne En Montagne !

Maison de Village d’Argentière 101 rte du village Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-07

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-07

136ème exposition de la Société des Peintres de Montagne depuis 1898. 19 peintres célèbrent la montagne à travers 81 tableaux.

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Maison de Village d’Argentière 101 rte du village Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 03 06 argentiere.mairie@chamonix.fr

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English :

The 136th exhibition of the Society of Mountain Painters since 1898. 19 painters celebrate the mountains through 81 paintings.

L’événement Exposition de la Société des Peintres de Montagne En Montagne ! Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc