Tournée départementale du cinéma d’animation Annecy 2026 Cinéma Vox Chamonix-Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc

Tournée départementale du cinéma d’animation Annecy 2026

Cinéma Vox 22 cour Bartavel Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 15:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Le cinéma Le Vox à Chamonix-Mont-Blanc vous propose la projection du film d’animation Le Corset dans le cadre de la tournée départementale du film d’animation Annecy 2026.

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Cinéma Vox 22 cour Bartavel Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 03 39

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English :

The Vox Cinema in Chamonix-Mont-Blanc is screening the animated film Le Corset as part of the Annecy 2026 animated film’s departmental tour.

L’événement Tournée départementale du cinéma d’animation Annecy 2026 Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-06-18 par Conseil Départemental de la Haute-Savoie