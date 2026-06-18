Tournée départementale du cinéma d’animation Annecy 2026 Cinéma Vox Chamonix-Mont-Blanc
Tournée départementale du cinéma d’animation Annecy 2026 Cinéma Vox Chamonix-Mont-Blanc dimanche 5 juillet 2026.
Chamonix-Mont-Blanc
Tournée départementale du cinéma d’animation Annecy 2026
Cinéma Vox 22 cour Bartavel Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 15:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Le cinéma Le Vox à Chamonix-Mont-Blanc vous propose la projection du film d’animation Le Corset dans le cadre de la tournée départementale du film d’animation Annecy 2026.
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Cinéma Vox 22 cour Bartavel Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 03 39
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English :
The Vox Cinema in Chamonix-Mont-Blanc is screening the animated film Le Corset as part of the Annecy 2026 animated film’s departmental tour.
L’événement Tournée départementale du cinéma d’animation Annecy 2026 Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-06-18 par Conseil Départemental de la Haute-Savoie
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