Marathon du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc

Marathon du Mont-Blanc

Place du Triangle de l’Amitié Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-28

2026-06-25

Le Marathon du Mont-Blanc, est un événement sportif rassemblant 8 courses de trail auxquelles participent 10 000 coureurs pendant 3 jours dans la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc.

Place du Triangle de l'Amitié Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

English :

The Mont-Blanc Marathon is a sporting event bringing together 8 trail races involving 10,000 runners over 3 days in the Chamonix-Mont-Blanc valley.

