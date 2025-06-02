Dolce Latina La Folie Douce Hôtel Chamonix Chamonix-Mont-Blanc
Dolce Latina La Folie Douce Hôtel Chamonix Chamonix-Mont-Blanc samedi 27 juin 2026.
Dolce Latina
La Folie Douce Hôtel Chamonix 823 Allée du Recteur Payot Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 16:00:00
fin : 2026-06-27 02:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Un air d’Italie sur la terrasse extérieure, une dose de Rumba au Janssen Cocktail Club vos vendredis dansent à La Folie Douce Hotels Chamonix !
.
La Folie Douce Hôtel Chamonix 823 Allée du Recteur Payot Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 10 00 infos@lafoliedoucehotels.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An air of Italy on the outdoor terrace, a dose of Rumba at the Janssen Cocktail Club: your Fridays are dancing at La Folie Douce Hotels Chamonix!
L’événement Dolce Latina Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-06-02 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc