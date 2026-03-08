Exposition Métamorphoses du regard, les Alpes magnifiées La résidence Chamonix-Mont-Blanc
Exposition Métamorphoses du regard, les Alpes magnifiées La résidence Chamonix-Mont-Blanc samedi 4 juillet 2026.
Exposition Métamorphoses du regard, les Alpes magnifiées
La résidence 89 av Michel Croz Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-07-04
Dans le contexte d’un réchauffement climatique d’origine anthropique de plus de en plus perceptible dans les Alpes, l’exposition apporte un éclairage artistique sur les transformations du paysage du Mont-Blanc depuis le 18e siècle.
.
La résidence 89 av Michel Croz Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 29 46 musee-mont-blanc@ccvcmb.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Against a backdrop of increasingly perceptible anthropogenic global warming in the Alps, the exhibition sheds artistic light on the transformation of the Mont-Blanc landscape since the 18th century.
L’événement Exposition Métamorphoses du regard, les Alpes magnifiées Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc