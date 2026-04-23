Chamonix-Mont-Blanc

Ciné plein air En tong au pied de l’Himalaya

Devant la maison de village Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 22:00:00

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

En tong au pied de l’Himalaya de John Wax avec Audrey Lamy, Nicolas Chupin, Eden Lopes | Comédie

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Devant la maison de village Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 02 14 argentiere.info@chamonix.com

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English :

En tong au pied de l’Himalaya by John Wax with Audrey Lamy, Nicolas Chupin, Eden Lopes | Comedy

L’événement Ciné plein air En tong au pied de l’Himalaya Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc