Ciné plein air En tong au pied de l’Himalaya Chamonix-Mont-Blanc
Ciné plein air En tong au pied de l’Himalaya Chamonix-Mont-Blanc mardi 7 juillet 2026.
Chamonix-Mont-Blanc
Ciné plein air En tong au pied de l’Himalaya
Devant la maison de village Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 22:00:00
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06
En tong au pied de l’Himalaya de John Wax avec Audrey Lamy, Nicolas Chupin, Eden Lopes | Comédie
.
Devant la maison de village Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 02 14 argentiere.info@chamonix.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
En tong au pied de l’Himalaya by John Wax with Audrey Lamy, Nicolas Chupin, Eden Lopes | Comedy
L’événement Ciné plein air En tong au pied de l’Himalaya Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
À voir aussi à Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie)
- Conférence La montagne en partage Maison de Village d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc 29 avril 2026
- John Nilsen Piano Concert Temple Protestant Chamonix-Mont-Blanc 29 avril 2026
- A Cappella Concert du chœur des Chambelles Temple Protestant Chamonix-Mont-Blanc 30 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, Cité scolaire Frison Roche, Chamonix-Mont-Blanc 1 mai 2026
- Sentier thématique « Epilogue à Chamonix » Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie 1 mai 2026