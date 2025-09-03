Marché d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc
Marché d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc lundi 6 juillet 2026.
Marché d’Argentière
Place du village Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-06 07:30:00
fin : 2026-08-30 13:30:00
Date(s) :
2026-07-06
Sur ce typique marché vous trouverez des produits locaux fromage, charcuterie, poulets rôtis, fruits et légumes, vêtements, produits naturels esthétiques…
Place du village Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 03 06 argentiere.mairie@chamonix.fr
English : Argentière market
At this typical market you’ll find local produce: cheese, charcuterie, roast chickens, fruit and vegetables, clothing, natural beauty products…
L’événement Marché d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc