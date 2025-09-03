Marché d’Argentière

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Dimanche 2026-07-06 07:30:00

2026-08-30 13:30:00

2026-07-06

Sur ce typique marché vous trouverez des produits locaux fromage, charcuterie, poulets rôtis, fruits et légumes, vêtements, produits naturels esthétiques…

Place du village Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 03 06 argentiere.mairie@chamonix.fr

English : Argentière market

At this typical market you’ll find local produce: cheese, charcuterie, roast chickens, fruit and vegetables, clothing, natural beauty products…

