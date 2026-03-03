Visite guidée en compagnie d’un cristallier Musée des Cristaux Espace Tairraz Chamonix-Mont-Blanc

Visite guidée en compagnie d’un cristallier

Musée des Cristaux Espace Tairraz 615 allée du Recteur Payot Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif réduit

Viacham, carte d’hôte, famille nombreuse, étudiant, +65 ans, PMR PSH, demandeur d’emploi

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09 14:15:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-07-09

Explorez les trésors minéralogiques du massif du Mont-Blanc et découvrez le monde des chercheurs de cristaux en compagnie d’un cristallier du Club de Minéralogie de Chamonix.

Réservation obligatoire jusqu’à 12h +33 (0)4 50 54 78 39 ou par mail

musee-cristaux@ccvcmb.fr

English : Guided tour with a crystal-maker

Explore the mineralogical treasures of the Mont-Blanc massif and discover the world of crystal researchers in the company of a crystal maker from the Club de Minéralogie de Chamonix.

Reservations required by 12 noon: +33 (0)4 50 54 78 39 or by e-mail

