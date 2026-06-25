Concours de Dessin Chamonix-Mont-Blanc
Concours de Dessin Chamonix-Mont-Blanc samedi 4 juillet 2026.
Chamonix-Mont-Blanc
Concours de Dessin
Vallée de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-04
Un concours rien que pour ces chers bambins sur le thème
Dessine-moi la Coupe du Monde de Football
.
Vallée de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 animation@chamonix.com
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English :
A contest just for our dear little ones on the theme:
Draw Me the World Cup
L’événement Concours de Dessin Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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