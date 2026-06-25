Chamonix-Mont-Blanc

Concours de Dessin

Vallée de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-04

Un concours rien que pour ces chers bambins sur le thème

Dessine-moi la Coupe du Monde de Football

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Vallée de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 animation@chamonix.com

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English :

A contest just for our dear little ones on the theme:

Draw Me the World Cup

L’événement Concours de Dessin Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc