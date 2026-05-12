28e Festival Baroque du Pays du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc
28e Festival Baroque du Pays du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc samedi 11 juillet 2026.
Chamonix-Mont-Blanc
28e Festival Baroque du Pays du Mont-Blanc
Eglises de la Vallée Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-11
Festival de musique baroque, concerts d’exception dans les différents lieux du Pays du Mont-Blanc. Au programme, des découvertes sur l’art baroque, des conférences, des expositions et des animations.
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Eglises de la Vallée Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 38 18 03 info@festivalmontblanc.fr
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English :
Baroque music festival, exceptional concerts at various venues in the Pays du Mont-Blanc. On the program: discoveries of Baroque art, conferences, exhibitions and events.
L’événement 28e Festival Baroque du Pays du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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